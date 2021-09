Ihr habt die Lust am Foto-Messaging-Dienst verloren und wollt euren Account dauerhaft löschen? Wir zeigen euch, wie ihr euer Snapchat-Konto löschen könnt und was es dabei zu beachten gilt. Als populärer Instant-Messenger hat sich Snapchat längst einen Namen gemacht. Das Besondere: Bilder und Videos, die man an Kontakte verschickt oder von ihnen erhält, sind nur wenige Sekunden verfügbar und werden nach dem Ansehen sofort wieder gelöscht. Diese sogenannten "Snaps" lassen sich zudem mit verschiedensten, teilweise kuriosen Filtern bearbeiten. Wer sich der vorrangig jüngeren Zielgruppe...

Den vollständigen Artikel lesen ...