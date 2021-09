07.09.2021 - Die Aktie von Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) steht möglicherweise vor einem Schwung nach oben. aber gestern war erstmal Kurs-chaos angesagt - irrational und nur durch die extreme Unsicherheit erklärbar. Wenn eine der Gläubigerversammlungen (in Südafrika Abstimmungen in drei Gruppen, in Amsterdam eine) den Vergleichsvorschlag Steinhoffs ablehnen sollte, wäre der Konzern wahrscheinlich vor dem Ende. Andererseits könnte ab Donnerstag bei insgesamt viermal JA eien "neue chance" für den Steinhoff Konzern bestehen. Wenn die Klage der Ex-Tekki Town eigentümer auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...