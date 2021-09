Die Exporte der zweitgrössten Volkswirtschaft legten im August in US-Dollar berechnet um 25,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu.Peking - Trotz des jüngsten Ausbruchs des Coronavirus in China hat sich der Aussenhandel der zweitgrössten Volkswirtschaft deutlich besser entwickelt als erwartet. Die Exporte legten im August in US-Dollar berechnet um 25,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, wie der Zoll am Dienstag in Peking berichtete. Die Importe wuchsen sogar um ein Drittel. Damit legten die Aus- und Einfuhren stärker...

