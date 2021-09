DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im Juli gestiegen sein. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der Output von Industrie, Bau- und Energiewirtschaft gegenüber dem Vormonat um 0,7 zugenommen hat, nachdem er in fünf der vergangenen sechs Monate gesunken ist. Die deutsche Industrie hat in den vergangenen Monaten eine Flut von Aufträgen erhalten, die sie jedoch vor allem wegen eines Mangels an Vormaterialien nur schleppend abbauen konnte. Der Auftragsbestand hat daher ein Allzeithoch erreicht. Laut Unternehmensumfragen hat es bis zuletzt bei den Lieferketten keine Entspannung gegeben. Einen gewissen Grund zum Optimismus bietet jedoch die Tatsache, dass die Autoproduktion im Juli trotz des Materialmangels etwas gewachsen ist. Dieser Optimismus wird vom Anstieg der Umsätze im verarbeitenden Gewerbe um 1,9 Prozent gestützt. Es ist zu erwarten, dass der Produktionszuwachs im Juli noch etwas stärker als Ende vergangener Woche prognostiziert gewesen ist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H

12:30 DE/Centogene NV, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Munich Re, PK (virtuell) zum Rendez-Vous de Septembre

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Juli saisonbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm - CH 09:00 Währungsreserven August PROGNOSE: k.A. zuvor: 923,240 Mrd CHF 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen September PROGNOSE: +30,0 Punkte zuvor: +40,4 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +33,0 Punkte zuvor: +29,3 Punkte 11:00 BIP 2Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +2,0% gg Vq/+13,6% gg Vj 2. Veröff.: +2,0% gg Vq/+13,6% gg Vj 1. Quartal: -0,3% gg Vq/ -1,3% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.912,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.539,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.676,75 +0,2% Nikkei-225 29.918,40 +0,9% Schanghai-Composite 3.654,37 +0,9% +/- Ticks Bund -Future 175,15 -5 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.932,12 +1,0% DAX-Future 15.925,00 +1,0% XDAX 15.927,48 +1,0% MDAX 36.215,73 +0,4% TecDAX 3.967,92 +0,8% EuroStoxx50 4.246,13 +1,1% Stoxx50 3.645,00 +0,9% Dow-Jones 35.369,09 -0,2% Freitag S&P-500-Index 4.535,43 -0,0% Freitag Nasdaq-Comp. 15.363,52 +0,2% Freitag EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,17% +2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen Handelstag bis zum Nachmittag rechnen Händler am Dienstag. Erst mit der Rückkehr der US-Marktteilnehmer aus dem Feiertagswochenende dürfte sich das Geschäft beleben. Gute Startvorlagen geben die Handelsbilanzdaten aus China. Hier ging die Wirtschaftsbelebung im August stärker voran als gedacht. In Deutschland steht der ZEW-Index im Fokus. Nachdem zuletzt viele Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) eine Abschwächung des Wachstums angezeigt hatten, wird hier besonders darauf geachtet. Übergeordnet sorgt die bevorstehende EZB-Sitzung am Donnerstag für Zurückhaltung. Der Aufwärtsdruck auf die Marktrenditen hält derweil an. Selbst in den USA waren die Renditen trotz des schwachen Arbeitsmarktberichts nicht zurückgekommen. Hier gehen Marktteilnehmer davon aus, dass dies im kommenden Monat komplett ausgeglichen wird, da es dann keine Sonderhilfen für Arbeitslose mehr gibt.

Rückblick: Zum einen sei das Thema "Tapering", also das Zurückfahren der Anleihekäufe durch die Fed, nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zeitlich weiter nach hinten gerückt, hieß es zu den Aufschägen bei Aktien. Damit könnte die Party bei risikoreichen Vermögenswerten wie Aktien weitergehen - in Europa stellte der Sektor der Technologiewerte den größten Gewinner. Zum anderen überzeugten aus Deutschland die Auftragseingänge. Spie plant, ein unverbindliches Angebot zur Übernahme des neu gegründeten technischen Dienstleisters Equans von Engie zu unterbreiten. Für Spie ging es um 4,3 Prozent nach unten, Engie stiegen um 0,5 Prozent. Die Aluminiumpreise zogen deutlich an. So teuer war das Leichtmetall zuletzt Anfang 2011. Dies lag unter anderem am Putsch in Guinea. Norsk Hydro ist ein Aluminium-Unternehmen mit eigenen Bauxit-Minen - das Mineral wird zur Herstellung des Leichtmetalls benötigt. Für die Aktie ging es um 3,3 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Der DAX profitierte von den deutlichen Aufschlägen bei den Index-Schwergewichten Siemens und Linde. In Deutschland überzeugten die Auftragseingänge. Im Fokus stand die DAX-Erweiterung auf 40 Titel. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass die meisten der Neulinge den DAX in den vergangenen Monaten bereits deutlich geschlagen hätten und die Aufnahme in den Index damit weitgehend eingepreist sei. Richtung Vollzug am 17. September sei dann noch einmal mit Kapitalflüssen in die "Neuen" zu rechnen. Die Aktie von Siemens handelte auf Rekordhoch. Und geht es nach den Jefferies-Analysten, ist der Titel weiter billig. Nach einer überraschend deutlichen Umsatz- und Gewinnwarnung brach die Aktie von SMA Solar um 11,6 Prozent ein. Der Aktienkurs von Steinhoff halbierte sich zwischenzeitlich und schloss 16 Prozent leichter.

XETRA-NACHBÖRSE

Bis 19:30 Uhr hat sich im Handel mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss nichts getan, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. Dass der Stellenabbau bei Covestro möglicherweise geringer ausfallen könnte als in der vorigen Woche angekündigt, interessierte Anleger nicht - die Aktie des Chemiekonzerns bewegte sich nicht.

USA - AKTIEN (Freitag)

Uneinheitlich - Die US-Arbeitsmarktdaten sind im August deutlich schwächer als erwartet ausgefallen. Sie verstärkten einerseits die Sorge der Anleger, dass die Ausbreitung der Corona-Delta-Variante die Erholung der Wirtschaft zunehmend ausbremst. Andererseits zeigten sich die Technologiewerte an der Nasdaq als Profiteure von Lockdown-Maßnahmen befestigt. Auf Schlusskursbasis erreichte er ein Rekordhoch. Zudem dürften Hoffnungen, dass die US-Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik länger als erwartet fortführen könnte, neue Nahrung erhalten. Der digitale Boom im Zuge der Corona-Pandemie bescherte Hewlett Packard Enterprise auch im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnanstieg, der über den Markterwartungen lag. Der Konzern will wieder Aktienrückkäufe starten. Die Aktie legte 0,6 Prozent zu. Der Chiphersteller Broadcom (+1,2%) steigerte ebenfalls Gewinn und Umsatz im dritten Quartal deutlich und geht davon aus, dass das Wachstum im laufenden vierten Quartal anhalte.

USA - ANLEIHEN (Freitag)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -0,4 0,21 8,7 5 Jahre 0,78 1,6 0,77 42,3 7 Jahre 1,10 3,9 1,06 45,2 10 Jahre 1,32 3,7 1,29 40,8 30 Jahre 1,95 5,0 1,90 29,9

Teilnehmer sahen die freundlicheren Seiten des Arbeitsmarktberichts wie die sinkende Arbeitslosenquote und gingen daher weiter von einem baldigen Zurückfahren der Wertpapierkäufe durch die Fed aus.

DEVISENMARKT (Montag)

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1873 +0,0% 1,1871 1,1861 -2,8% EUR/JPY 130,36 -0,0% 130,40 130,29 +3,4% EUR/CHF 1,0857 -0,1% 1,0869 1,0867 +0,4% EUR/GBP 0,8583 +0,1% 0,8578 0,8581 -3,9% USD/JPY 109,79 -0,1% 109,85 109,84 +6,3% GBP/USD 1,3833 -0,0% 1,3839 1,3823 +1,2% USD/CNH 6,4525 +0,0% 6,4498 6,4512 -0,8% Bitcoin BTC/USD 52.600,26 +0,9% 52.121,51 51.641,26 +81,1%

Der Dollarindex kletterte um 0,2 Prozent. Zwar seien etliche Dollar-Longpositionen nach dem schwächer als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht abgebaut worden, doch noch immer gebe es jede Menge Dollar-Bullen. Die Spekulationen um geldpolitische Straffungen hätten zwar einen Dämper erhalten, aber dennoch sei noch im laufenden Jahr mit der Ankündigung eines Zurückfahrens der Wertpapierkäufe durch die Fed zu rechnen, hieß es zur Dollarstärke.

ROHSTOFFE Montag

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,21 68,89 -0,1% -0,08 +44,2% Brent/ICE 72,53 72,22 +0,4% 0,31 +42,5%

Analysten verwiesen am Ölmarkt auf die Senkung der offiziellen Verkaufspreise von Saudi Aramco für alle Rohölsorten, die im Oktober nach Asien geliefert werden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.819,60 1.823,28 -0,2% -3,68 -4,1% Silber (Spot) 24,60 27,53 -10,6% -2,92 -6,8% Platin (Spot) 1.022,65 1.023,48 -0,1% -0,83 -4,5% Kupfer-Future 4,31 4,33 -0,4% -0,02 +22,2%

Beim Gold wurden nach dem Höhenflug vom Freitag Gewinne eingestrichen - begünstigt durch den festen Dollar. Zum Wochenschluss hatte der schwache US-Arbeitsmarktbericht den Goldpreis gestützt.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist zum ersten Mal seit Tagen wieder leicht gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen mitteilte, liegt die Inzidenz nun bei 83,8. Am Vortag hatte der Wert noch bei 84,3 gelegen, vor einer Woche bei 74,8.

- In Italien ist die durchschnittliche Lebenserwartung infolge der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr um 1,2 Jahre gesunken. In besonders betroffenen Regionen ging sie sogar um mehr als vier Jahre zurück, wie die Statistikbehörde Istat am Montag mitteilte.

KONJUNKTUR CHINA

Wie die Zollbehörde am Dienstag mitteilte, stiegen die chinesischen Exporte im August um 25,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als im Juli (19,3 Prozent). Das Ergebnis übertraf die Erwartungen der Ökonomen, die mit einem Anstieg um 17,0 Prozent gerechnet hatten. Die Einfuhren stiegen im August im Vergleich zum Vorjahr um 33,1 Prozent und damit ebenfalls stärker als im Juli (+28,1 Prozent). Auch sie übertrafen die Schätzungen der Ökonomen, die mit einem Anstieg um 25,7 Prozent gerechnet hatten.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Montagabend wegen gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP befand er sich am Abend in ärztlicher Behandlung in einem Berliner Krankenhaus. Sein gesundheitlicher Zustand war zunächst unklar.

DIGITALISIERUNG DEUTSCHLAND

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Versäumnisse in ihrer Amtszeit bei der Digitalisierung eingeräumt. Es habe sich gezeigt, "dass wir noch nicht auf dem Niveau sind, auf dem wir sein könnten", sagte Merkel. Gerade die Corona-Pandemie habe diese Versäumnisse offenbart.

STREIK BAHN

Der Zugverkehr ist nach dem Ende des GDL-Streiks nach Angaben der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen "weitgehend normal" gestartet.

POLEN / BELARUS

Polens Parlament hat die Verhängung eines Notstands im Grenzgebiet zu Belarus bewilligt. Die nationalkonservative Regierung hatte den Notstand angesichts tausender illegaler Grenzübertritte von Migranten aus dem Nahen Osten beantragt.

DEUTSCHE TELEKOM

Die Deutsche Telekom und Tele2 verkaufen T-Mobile Netherlands für 5,1 Milliarden Euro an ein Konsortium aus Private Equity Fonds, die von Apax Partners LLP und Warburg Pincus LLC beraten werden. Dazu kommt ein Asset Swap bei T-Mobile US mit Softbank. Hier übt die Deutsche Telekom ihre Optionsrechte aus und gibt 225 Millionen neue Aktien an Softbank aus, die dadurch zum zweitgrößten Telekom-Aktionär aufsteigen. Die Telekom erhält dafür 45 Millionen T-Mobile-US-Aktien.

CONTINENTAL - AUTOMOBILSEKTOR

Die Autobranche wird wohl noch einige Zeit mit Lieferengpässen bei Halbleitern zurechtkommen müssen. "Vor 2023 kann es rein physikalisch keinen großen Kapazitätsschub geben", sagte Continental-CEO Nikolai Setzer. Bei großen Investitionen in Chip-Produktionsanlagen dauere es 18 bis 24 Monate, bis die Fertigung hochfahren könne.

COVESTRO

Der Stellenabbau beim Chemie-Konzern könnte geringer ausfallen als in der vorigen Woche angekündigt. Am Donnerstag hatte das Unternehmen bestätigt, 1.700 Stellen bis Ende 2023 streichen zu wollen. "Die Zahl der tatsächlich abzubauenden Stellen wird mit Sicherheit geringer ausfallen", sagte Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro, dem Kölner Stadt-Anzeiger.

IPO BABBEL

Die Sprachlern-App Babbel will noch im laufenden Jahr an die Börse. Wie die Babbel Group AG mitteilte, strebt sie im Rahmen der Börsennotierung einen Bruttoerlös von 180 Millionen Euro aus der Begebung neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung an. Darüber hinaus wollen bestimmte bestehende Aktionäre Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung zur Verfügung stellen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

