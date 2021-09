Die zu Michael Tojners Montana Tech Components gehörende Montana Aerospace AG erwirbt 100 Prozent der Anteile der belgischen S.R.I.F. NV ("Asco"), einen Lieferanten und Entwicklungspartner im Bereich Systemkomponenten und Strukturen für die Luftfahrtindustrie mit ca. 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten in Belgien, Deutschland, den Vereinigten Staaten und Kanada. Der Kaufpreis wird nicht bekanntgegeben. Im Rahmen der M&A-Strategie plant Montana Aerospace, die Anlagen von Asco in sein globales Produktionsnetz zu integrieren und dabei die Marke Asco weiter zu stärken. Darüber hinaus laufen derzeit Gespräche darüber, bestimmte Zentralfunktionen von Montana Aerospace nach Belgien zu verlagern. Da derzeit auch noch weitre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...