Die Bonner schnappen sich weitere Teile an der US-Tochter T-MOBILE US. Der Anteil der TELEKOM an der US-Tochter soll um 5,3 Prozentpunkte auf 48,4 Prozent steigen. Bezahlt wird zum Teil mit den Erlösen aus dem geplanten Verkauf von T-Mobile Netherland. Der Rest kommt aus einer Sacheinlage gegen Aktien vom japanischen Mischkonzern SOFTBANK, der durch die Ausgabe von rd. 225 Millionen neue TELEKOM-Aktien zum zweitgrößten privaten Aktionär der Bonner wird. Technisch hat die Aktie nach der Konsolidierung ein Kaufsignal geliefert.

