Feiertagsbedingt fehlen dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag die Vorgaben aus den USA. In Asien aber geht es mit den Kursen weiter nach oben, wobei der Nikkei die 30.000-Punkte-Marke bald in Augenschein nehmen dürfte. Die Softbank-Aktie ist heute ein Grund für den nächsten positiven Handelstag. Alle weiteren wichtigen Themen des Tages sehen Sie im Video.

