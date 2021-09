Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach Jackson Hole und vor der nächsten US-Notenbanksitzung werden hochrangige FED-Offizielle in dieser Woche in ihren Reden Hinweise auf die weiteren Pläne des FOMC liefern wollen, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Bekanntlich habe Jerome Powell in Wyoming eher dezente Signale in Richtung einer bevorstehenden langsamen Normalisierung der US-Geldpolitik ausgesendet. Einige Marktteilnehmer scheinen offenbar mehr Klartext vom FED-Chef erwartet zu haben - aber Klartext ist spätestens seit Alan Greenspan eindeutig keine große Stärke der US-Notenbank mehr, so die Analysten der NORD/LB. In der Tat sei "FED-Speak" seit den 1990er Jahren eher das genaue Gegenteil von unmissverständlichen Aussagen! In jedem Fall habe Jerome Powell es versäumt mehr Klarheit zu schaffen. Die nun vor der nächsten FOMC-Sitzung noch anstehenden Reden von hochrangigen Vertretern der US-Notenbank könnten eine gewisse Abhilfe schaffen. ...

