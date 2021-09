Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Druck auf die Kurse am Rentenmarkt hält an, so die Analysten der Helaba.Zwar würden sich Marktteilnehmer im Vorfeld der EZB-Ratssitzung wohl mit größeren Engagements zurückhalten, die politische Gemengelage in Deutschland sorge aber für Verunsicherung jenseits der EZB-Perspektiven. Peripheriespreads seien davon unberührt und so habe sich die Ausweitungstendenz seit August jüngst nicht fortgesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...