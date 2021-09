Der Abverkauf im Juli ist bei RWE längst vergessen. Inzwischen notiert der Versorger bereits wieder deutlich über der 30-Euro-Marke, der Aufwärtstrend könnte aber bald wieder Fahrt aufnehmen. Auch die Analysten trauen der Aktie noch mehr zu. Am Dienstag hat die Credit Suisse nun ihr Kursziel noch einmal angehoben.Analystin Wanda Serwinowska sieht in RWE vor der Bundestagswahl in Deutschland als einen Profiteur politischer Programme. Sie hob zudem ihre Gewinnschätzungen für dieses Jahr an. Wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...