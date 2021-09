Die US-Futures werden im Vergleich zu den Schlusskursen vom Freitag kaum verändert gehandelt. Der US-Handel kehrt heute nach einem langen Wochenende an die Märkte zurück Die Aktien in Asien werden uneinheitlich gehandelt. Nikkei und die meisten chinesischen Indizes handeln höher, während S&P/ASX 200 und Kospi fallen Die DE30-Futures deuten auf eine leicht niedrigere Eröffnung der europäischen Kassensitzung hin Die Reserve Bank of Australia hat auf ihrer heutigen Sitzung die Zinssätze unverändert ...

