DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 41 / 2021) mit der Georg Gerhäuser Hoch & Tiefbau GmbH



07.09.2021 / 09:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



07. September 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 41 / 2021) mit der Georg Gerhäuser Hoch & Tiefbau GmbH Stuttgart, Deutschland, 07. September 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 6D BIM ESG (Environmental, Social und Governance) Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Georg Gerhäuser Hoch & Tiefbau GmbH bekannt. Das im bayerischen Bad Windsheim ansässige Unternehmen Georg Gerhäuser wurde 1919 gegründet und hat sich zu einem in der Region führenden Hoch- und Tiefbauunternehmen entwickelt. Zu dem Leistungsspektrum des in der 4. Generation geführten mittelständischen Familienbetriebs gehören u.a. der Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Gewerbe- und Industriebau, öffentliche Bauvorhaben sowie Außenanlagen. Bei der Wahl der Baustoffe wird großen Wert auf Qualität und Langlebigkeit gelegt. Georg Gerhäuser, Geschäftsführer der Georg Gerhäuser Hoch & Tiefbau GmbH: "Nachhaltigkeit spielt für uns nicht nur bei der Umsetzung unserer Bauten eine entscheidende Rolle - genauso wichtig war dies auch bei der Wahl einer geeigneten Software. Um unsere technischen und kaufmännischen Prozesse in der Projektabwicklung - sowohl für den Bau als auch im Bauträgerbereich - zu verbessern, haben wir uns für die voll integrierte RIB-Lösung entschieden. Neben der Durchgängigkeit des Systems hat uns auch das mobile Baustellenmanagement überzeugt, das ein effektiveres Arbeiten direkt draußen vor Ort ermöglicht." Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Mit Georg Gerhäuser reiht sich ein weiteres mittelständisches Bauunternehmen in die RIB-Familie ein, das genau wie wir Tradition und Innovation miteinander verbindet. Der Transformationsprozess der Bauindustrie erfordert eine digitale Zusammenarbeit aller Beteiligter. Mit der iTWO Plattform hat sich der Kunde für eine investitionssichere Lösung entschieden, die eine konsequente Integration der virtuellen und physischen Bauprozesse ermöglicht und somit die Digitalisierungsstrategie des Familienbetriebs Gerhäuser optimal unterstützt." Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist Vorreiter in der Digitalisierung der Bauindustrie. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, das Flaggschiff der cloudbasierten Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise-Cloud-Technologie auf Basis von 6D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Die RIB Software SE ist ein Mitglied von Schneider Electric und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland und Hongkong, China. Mit über 2.700 Talenten in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie zur nachhaltigsten und digitalisiertesten Branche des 21. Jahrhunderts zu machen.

07.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de