DJ Zurich will Emissionen durch Flugreisen bis 2022 um 70% senken

Von Maitane Sardon

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Zurich hat Pläne zur Verringerung seines CO2-Ausstoßes vorgestellt. Um bis 2050 das Ziel von Netto-Null-Emissionen zu erreichen, sollen unter anderem die Emissionen im Zusammenhang mit Flugreisen von Mitarbeitern bis 2022 um 70 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Covid-19-Pandemie reduziert werden, wie die Zurich Insurance Group AG mitteilte. Einige der während der Pandemie ergriffenen Maßnahmen könnten fortbestehen, wie beispielsweise virtuelle Meetings und Konferenzen, die dazu beitragen, Kosten und Emissionen zu senken.

Das Unternehmen war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, ob es Kompensationsmaßnahmen nutzt, um sein Ziel für reisebedingte Emissionen zu erreichen. Im März hatte Zurich Insurance versprochen, die Emissionen im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit bis 2029 um 70 Prozent zu senken.

Neben der Reduzierung von Flugreisen kündigte Zurich an, dass alle neuen Firmenwagen, die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt bekommen, Elektro- oder Hybridfahrzeuge sein würden. Ziel sei es, bis 2025 alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren aus ihrem Fuhrpark zu entfernen. Bis Ende nächsten Jahres will das Unternehmen außerdem in 50 Niederlassungen ein Programm für nachhaltige Gebäude einführen und im nächsten Jahr alle Gebäude mit erneuerbarer Energie versorgen.

Das Unternehmen teilte weiter mit, es habe einen Fonds mit dem Namen Zurich Carbon Neutral World Equity Fund aufgelegt, der in emissionsarme Unternehmen investiert.

