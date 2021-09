Bern (ots) - Seit 1. September 2021 engagieren sich die Lindenhofgruppe und die Orthopädie Sonnenhof gemeinsam beim Berner Handballclub BSV Bern. Neu wird die Orthopädie Sonnenhof ausserdem Medical Partner des Handballclubs.Ein starkes, partnerschaftliches Miteinander verbindet die Orthopädie Sonnenhof am Sonnenhofspital und die Lindenhofgruppe. Auch die Verwurzelung in der Stadt Bern verbindet die beiden Leistungserbringer miteinander und ist die Basis für das gemeinsame Engagement beim Handballclub BSV Bern. Mit dem Engagement unterstützen die Lindenhofgruppe und die Orthopädie Sonnenhof den Berner Sport und drücken gleichzeitig ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Auftritt aus.Schwerpunkt-Notfall für Orthopädie und Traumatologie am SonnenhofspitalIm Schwerpunkt-Notfall für Orthopädie und Traumatologie am Sonnenhofspital werden 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche Patientinnen und Patienten mit Unfallverletzungen oder mit Knochen-, Gelenk-, Bänder-, Sehnen- und Muskelbeschwerden behandelt. Stationäre Aufnahmen von orthopädisch-traumatologischen Fällen sind jederzeit möglich. Der Schwerpunkt-Notfall für Orthopädie und Traumatologie ist eines der grössten Zentren zur Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates.Orthopädische Klinik mit RenommeeDie Orthopädie am Sonnenhofspital zählt, mit jährlich über 6000 Eingriffen, zu einer der grössten und bekanntesten Kliniken der Schweiz - mit internationalem Renommee. Fachlich bestqualifizierte orthopädische Chirurginnen und Chirurgen stehen der Berner Bevölkerung zur Verfügung. Das orthopädische Leistungsangebot deckt das ganze Spektrum der Orthopädie und Traumatologie ab: von der Fuss- über die Wirbelsäulenchirurgie bis zur Chirurgie der oberen Extremitäten. Auch in der Sport- und Kinderorthopädie sowie in der Chiropraktik werden qualitativ hochwertige Behandlungen angeboten.Die Lindenhofgruppe und die Orthopädie Sonnenhof freuen sich über das gemeinsame Engagement beim BSV Bern, dass unter anderem die hochwertigen Leistungsangebote der Partnerinnen auf sympathische Art an die Berner Bevölkerung bringt.Die LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich rund 140'000 Patienten, davon über 26'300 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere Medizin, Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Viszeralchirurgie, Urologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Neurochirurgie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'500 Mitarbeitende.www.lindenhofgruppe.chPressekontakt:E-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chTelefon: +41 31 300 75 05Original-Content von: Lindenhofgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100877164