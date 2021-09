Hamburg (ots) -- Meinungsforschungsinstitut YouGov hat im Auftrag von LOTTO24 eine Umfrage zur Corona-Impfung, zu Impfgründen und -anreizen durchgeführt- 61 Prozent der Befragten befürworten Impfanreize, 37 Prozent halten Rabatte und Angebote von Unternehmen für richtig- Umfrage bestätigt Studie des RKI: Mehr als 75 Prozent der Befragten mindestens einmal geimpft. 93 Prozent der Geimpften fühlen sich gut mit der Impfung- Entgegen häufiger Behauptung: Sozialer Druck spielte kaum eine Rolle für GeimpfteSeitdem die Impfbereitschaft in Deutschland stagniert, versuchen Bund, Länder und Städte die Menschen mit kreativen Aktionen und Anreizen zur Impfung gegen das Corona-Virus zu locken. LOTTO24 (https://www.lotto24.de/) hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov mit einer Umfrage beauftragt, um herauszufinden, aus welchen Gründen sich die Deutschen impfen lassen oder nicht - und wodurch man Unentschlossene doch noch überzeugen könnte. Auch Deutschlands führender Online-Anbieter von Lotterieprodukten startete Ende August eine Impfkampagne und verschenkt bis Ende September zwei Millionen Lose für die Soziallotterie freiheit+ an Geimpfte und Impfwillige.Bestimmte Anreize könnten Menschen zur Corona-Schutzimpfung motivierenÜber die Hälfte aller Befragten (61 Prozent) könnte sich vorstellen, dass Anreize wie Geld oder Gratisleistungen helfen könnten, mehr Menschen zur Corona-Schutzimpfung zu motivieren. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) ist der Meinung, dass auch Unternehmen mehr Anreize wie Rabatte anbieten sollten. Knapp 10 Prozent der Ungeimpften sagten offen, sich noch nicht haben impfen zu lassen, weil sie noch keinen konkreten Anreiz zur Impfung gehabt hätten.Auch Geld könnte für 73 Prozent der Befragten ein möglicher Impfanreiz sein: Während sich knapp ein Viertel (24 Prozent) mit weniger als 25 Euro und knapp ein Fünftel (19 Prozent) mit bis zu 50 Euro zufriedengäben, fänden 9 Prozent mehr als 500 Euro angemessen.Mehr als 75 Prozent der Befragten sind bereits geimpftDie Umfrageergebnisse bestätigen die Zahlen der letzten COVIMO-Studie des Robert-Koch-Instituts[1]: Mehr als 75 Prozent der Befragten sind mindestens einmal geimpft - 93 Prozent davon fühlen sich mit der Entscheidung gut. Gegen eine Impfung sind 14 Prozent der Befragten.Gründe für die Impfung: Eigenschutz und Schutz der MitmenschenDie Beweggründe für die Corona-Schutzimpfung sind sehr verschieden: Die Mehrheit (72 Prozent) gab an, sich selbst vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen zu wollen. Knapp zwei Drittel der Teilnehmenden (62 Prozent) ließen sich zum Schutz ihres persönlichen Umfeldes impfen und um zur Bewältigung der Corona-Pandemie beizutragen (61 Prozent). Für die Hälfte der Befragten war es wichtig, Menschen mit erhöhtem Risiko nicht zu gefährden (50 Prozent). Weniger als die Hälfte der Befragten (49 Prozent) ließen sich aufgrund der vereinfachten Teilnahme am sozialen Leben impfen.Sozialer Druck spielt bei Impfentscheidung eine untergeordnete Rolle"Auf unseren Social-Media-Kanälen bekommen wir seit Beginn unserer Kampagne unzählige wütende Kommentare von ungeimpften oder unentschlossenen Bürgerinnen und Bürgern, die sich von Anreizen wie diesen unter Druck gesetzt oder gar diskriminiert fühlen. Dabei zeigt die Umfrage, an der größtenteils Geimpfte teilgenommen haben, dass die meisten sich aus solidarischen oder gesundheitlichen Gründen haben impfen lassen und nicht, weil sie sozialen Druck empfunden haben", kommentiert Marianna Herno, Kampagnenverantwortliche bei LOTTO24. Der soziale Druck, der beispielsweise durch die Medien, Freunde, Familie und die Politik auf Ungeimpfte ausgeübt werden könnte, war nur für jeden zehnten Befragten ein Grund für die Impfung (9 Prozent).Gründe gegen die Impfung: Kein Vertrauen in die Impfstoffe und keinen Nutzen für sich selbstWährend die Geimpften und Impfwilligen neben dem Eigenschutz überwiegend solidarische Gründe wie die Sicherheit von Risikopatienten und die ihrer Freunde und Familie als Grund für die Impfung nannten, gaben 46 Prozent der Impfgegner:innen und Unentschlossenen an, keinen Nutzen für sich selbst in der Impfung zu sehen und sich deshalb nicht impfen zu lassen. Vier von fünf der Ungeimpften (79 Prozent) gaben zudem an, kein Vertrauen in die Impfstoffe zu haben.Über die LOTTO24 AG:Die LOTTO24 AG ist der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten (lotto24.de, tipp24.de (https://www.tipp24.com/)). LOTTO24 vermittelt im Wesentlichen Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie und freiheit+. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse ist LOTTO24 heute Marktführer. 2019 wurde LOTTO24 mehrheitlich von der ZEAL Network SE übernommen und gehört seitdem zur ZEAL-Gruppe. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat LOTTO24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.