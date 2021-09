Im Rahmen einer technischen Kooperation stellen Inventx und SIX künftig eine reibungslose gegenseitige Anbindung ihrer komplementären Open-Finance-Hubs ix.OpenFinancePlattform und bLink sicher.Zürich - Im Rahmen einer technischen Kooperation stellen Inventx und SIX künftig eine reibungslose gegenseitige Anbindung ihrer komplementären Open-Finance-Hubs ix.OpenFinancePlattform und bLink sicher. Diese Zusammenarbeit ist - nach der im März verkündeten Zusammenarbeit zwischen Swisscom und SIX - ein zweiter wichtiger Schritt zur Umsetzung von Open Finance in der Schweiz.

Den vollständigen Artikel lesen ...