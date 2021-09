Die Heizölpreise starten neutral in den Tag. Es gibt einen minimalen Anstieg von durchschnittlich 0,01 Cent pro Liter Heizöl in Deutschland. In Österreich und der Schweiz sind die Preise dagegen um durchschnittlich 0,03 Cent bzw. 0,08 Rappen pro Liter gefallen. Kurzfristige gravierende Preisschwankungen sind am Dienstagmorgen nicht absehbar. Nachdem die chinesischen Zollbehörden bekannt gaben, dass ...

