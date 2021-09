HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Daimler von 103 auf 101 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Halbleiterkrise dürfte die operative Entwicklung des Autokonzerns im dritten Quartal erheblich belasten, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Schlussviertel sollte es aber schon wieder besser werden./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

