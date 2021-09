Zulegen konnte der heimische Markt, wenngleich das Plus für den ATX mit 0,2% doch deutlich geringer ausfiel als bei den großen europäischen Börsen. Auch in Wien war der Handel recht dünn und litt unter mangelnden Impulsen aus den USA, insgesamt herrschte aber eine positive Stimmung. Die am Freitag mit Enttäuschung aufgenommenen Jobdaten aus den USA wurden immer mehr positiv interpretiert, anstelle von Sorgen um die Konjunktur überwog nun die Hoffnung, dass dadurch die lockere Geldpolitik der Fed länger als bisher angenommen fortgesetzt werden könnte. Der Luftfahrtzulieferer FACC meldete einen Großauftrag von Airbus, das Unternehmen wird zukünftig die Leitwerkskomponenten für die A-220 Flugzeuge liefern, über den ...

