DJ Bundeskanzlerin Merkel wirbt für Laschet als ihren Nachfolger

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet als ihren Nachfolger stark gemacht. Dieser würde Deutschland mit "Maß und Mitte" weiterregieren. Gleichzeitig griff Merkel in der letzten Bundestagsdebatte vor der Bundestagswahl SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz für dessen vage Aussagen zu möglichen Koalition mit der Linkspartei an.

"Es ist auch eine besondere Wahl, weil es in schwierigsten Zeiten eine Richtungsentscheidung für unser Land ist. Und es ist nicht egal, wer dieses Land regiert", erklärte Merkel. "Die Bürgerinnen und Bürger haben in wenigen Tagen die Wahl: Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt."

Auf die Proteste im Bundestag zu dieser Aussage hin reagierte Merkel mit "Ich sage ja nur die Wahrheit". Sie sei seit über 30 Jahren Mitglied dieses Deutschen Bundestags. "Ich weiß nicht wo, wenn nicht hier, solche Fragen diskutiert werden müssen. Das ist die Herzkammer der Demokratie. Und hier wird genau das diskutiert."

Die andere Option für die Wähler sei eine von CDU und CSU und Armin Laschet als Bundeskanzler geführte Bundesregierung, die außenpolitisch und wirtschaftspolitisch Deutschland voranbringen werde. "Denn seine Regierung wird für Stabilität, Verlässlichkeit, Maß und Mitte stehen. Und das ist genau das, was Deutschland braucht", so Merkel.

Kritik an "schiefem Bild" von Scholz zum Impfen

In ihrer Rede warb Merkel auch erneut für mehr Impfungen und ging Vizekanzler Scholz für dessen Vergleich von Geimpften mit Versuchskaninchen an. "Natürlich war und ist niemand von uns beim Impfen in irgendeiner Form ein Versuchskaninchen. Weder Olaf Scholz, noch ich und auch sonst niemand", so Merkel und verwies auf die Genehmigungen der Impfstoffe durch die zuständigen Behörden. "Wir sind uns doch alle einig, dass noch viel mehr Menschen davon überzeugt werden müssen, geimpft zu werden. Doch wenn wir die Menschen davon überzeugen wollen, dann hat das mit Argumenten zu geschehen und nicht mit zurückhaltend formulierten schiefen Bildern von Versuchskaninchen."

Sie rief die Bevölkerung erneut dazu auf, zum Impfen zu gehen. Damit würde man einen ganz wichtigen Beitrag leisten, um den Weg aus dieser Pandemie zu finden. "Impfen wirkt, man schützt sich und die Liebsten. Impfen bringt uns die Freiheit zurück. Und je mehr Menschen geimpft sind, umso kleiner ist die Gefahr, dass sich neue Mutationen bilden, gegen die die Impfstoffe nicht mehr wirken", so Merkel.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2021 04:29 ET (08:29 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.