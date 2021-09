Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Deka-EZB-Kompass kletterte im August auf einen neuen historischen Höchststand von 55,9 Punkten, zeigte dabei aber uneinheitliche Entwicklungen in seinen Teilbereichen, was seine Interpretation erschwert, so die Analysten der DekaBank.Einem weiteren starken Anstieg der Inflationssäule stehe mittlerweile ein Rückgang der Konjunktursäule gegenüber. Die Finanzierungssäule habe sich auf hohem Niveau leicht verbessert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...