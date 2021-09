DGAP-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Salzgitter Aktiengesellschaft: Bestes Vorsteuerresultat seit über 10 Jahren erwartet: Salzgitter-Konzern erhöht erneut Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021



07.09.2021 / 11:08 CET/CEST

Nach dem starken ersten Halbjahr setzt der Salzgitter-Konzern auch im Sommerquartal seinen positiven Geschäftsverlauf fort. Die anhaltend gute Preis- und Nachfrageentwicklung spiegelt sich insbesondere in hervorragenden Resultaten der Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel wider. Darüber hinaus verbesserte sich die Margensituation im Produktsegment Stahlträger, so dass der Geschäftsbereich Grobblech / Profilstahl höhere Ergebnisse als bislang angenommen erzielt. Folglich heben wir - unter dem Vorbehalt einer trotz latenter Corona-Krise stabilen Marktentwicklung bis zum Jahresende - die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 abermals an und rechnen für den Salzgitter-Konzern nunmehr mit einem Vorsteuergewinn zwischen 600 Mio. € und 700 Mio. € (zuvor: zwischen 400 Mio. € und 600 Mio. €).

Kontakt:Markus HeidlerLeiter Investor RelationsSalzgitter AGEisenhüttenstraße 9938239 SalzgitterTelefon +49 5341 21-6105Telefax +49 5341 21-2570E-Mail ir@salzgitter-ag.de