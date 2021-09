Die Aktie des schwedischen Brennstoffzellenherstellers PowerCell erholt sich weiter. Der Kurs legte in den vergangenen drei Wochen zweistellig zu und so notiert der Titel nun wieder oberhalb eines wichtigen Kurslevels. Anleger achten jetzt auch auf diese Marken.Nach dem heftigen Kursrutsch im Frühjahr ging die Aktie von PowerCell ab Mai in eine Seitwärtsphase über. Diese ausgedehnte Range verläuft vom Jahrestief bei 164 Schwedische Kronen (SEK) bis zur oberen Range-Kante bei 232 SEK. Diese beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...