SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Halbleiter-Produzent BYD Semiconductor, eine Tochtergesellschaft des Technologiekonzerns BYD Co.?, ist offensichtlich in Übernahmelaune und investiert in das Chip-Unternehmen Energen. BYD Semiconductor, die ausgegründete Chip-Unit des chinesischen Technologiekonzerns...

Den vollständigen Artikel lesen ...