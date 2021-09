DJ Scholz: Die nächsten zehn Jahre werden entscheidend sein

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat in der letzten Debatte des Bundestages in der laufenden Legislaturperiode schnelle Weichenstellungen für die Zukunft Deutschlands gefordert und der Union eine Gefährdung des Wohlstands vorgeworfen. "Die nächsten zehn Jahre werden entscheidend sein für die Zukunft unseres Landes", sagte der Bundesfinanzminister. Deshalb müssten die Weichen richtig gestellt werden.

"Wenn wir es falsch machen, wird uns das Arbeit und Wohlstand kosten", warnte Scholz. Erneut kündigte er an, er wolle für "mehr Respekt" in der Gesellschaft sorgen. Eine von der SPD geplante Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro bedeute eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Arbeitnehmer, und etwa in der Pflege dürfe nur noch Tariflohn gelten.

Mit Blick auf den Klimaschutz mahnte Scholz "technologischen Fortschritt für Deutschland und eine leistungsfähige Industrie auch in der Zukunft" an. Es gelte, die notwendigen Entscheidungen jetzt zu treffen und die Ausbauziele für erneuerbare Energien hochzusetzen. Er wolle alle notwendigen Gesetz ändern "im nächsten Jahr, damit die Dinge rechtzeitig fertig werden können", kündigte Scholz an. "Klimaschutz, das ist jetzt Industriepolitik." Das Union warf er vor, den zunehmenden Strombedarf geleugnet zu haben.

Scholz gibt drei Garantien

"Eine weiter von der CDU/CSU geführte Bundesregierung würde Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze kosten", meinte der SPD-Kanzlerkandidat, der auch Vizekanzler im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist.

Scholz versprach für eine von ihm geführte Regierung "drei Garantien": Eine Grundsicherung solle verhindern, dass Kinder in Armut aufwachsen, jedes Jahr sollten 400.000 Wohnungen gebaut werden, und es solle ein Moratorium für Mietpreisanstiege geben, und es solle ein stabiles Rentenniveau ohne Erhöhung des Renteneintrittsalters geben. "Wir müssen dafür sorgen, dass wir ein hohes Beschäftigungsniveau haben", sagte Scholz.

Zur Corona-Krise betonte der Finanzminister, es sei "gelungen, so weit zu kommen, wie wir heute gekommen sind, weil wir zusammengehalten haben". Das gelte auch für die Regierung. An Merkel gewandt erklärte Scholz seinen "schönen Dank für die Zusammenarbeit". Jetzt gebe es eine andere Situation, denn viele seien geimpft. Deshalb dürfe man hoffen, dass Herbst und Winter anders verliefen als die vorherigen. "Wir werden keinen neuen Lockdown haben", betonte Scholz, der die Menschen dazu aufrief, sich impfen zu lassen.

Die für die Bewältigung der Krise eingesetzten hohen Schulden verteidigte der Finanzminister. "Wir werden mit dem Wachstum die finanziellen Verpflichtungen, die aus dieser Krise erwachsen sind, bewältigen können", sagte Scholz. "Das ist uns nach der letzten Krise gelungen, das wird uns nach dieser Krise wieder gelingen." Wachstum sei das Entscheidende. Steuersenkungen für Spitzenverdiener, wie von der Union gefordert, lehnte Scholz in diesem Kontext ab.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2021 05:04 ET (09:04 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.