Um 11:11 liegt der ATX TR mit +0.02 Prozent im Plus bei 7354 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind FACC (erstmals seit Februar 2021 zweistellig) mit +6.37% auf 10.18 Euro, dahinter Zumtobel mit +1.34% auf 9.82 Euro und Erste Group mit +0.73% auf 35.085 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15884 ( -0.29%, Ultimo 2020: 13719). Was haben der ATX TR und der Verbund gemeinsam? Beide haben 2021 bisher 22 neue All-time-Highs verbucht. ATX TR ( Akt. Indikation: 7353,63 /7353,63, 0,02%)Verbund ( Akt. Indikation: 93,50 /93,55, -1,14%) Und auch die EVN ist plötzlich in die Nähe ihres Rekordhochs gerückt, dieses ist allerdings mehr als 15 Jahre her, stammt vom 10.5.2006 und liegt bei 24,661.EVN ( Akt. Indikation: 24,25 /24,30, -0,10%) (Der Input von Christian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...