Nach den klaren Kursgewinnen vom Vortag haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt.Paris / London - Nach den klaren Kursgewinnen vom Vortag haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Stärkere Gewinnmitnahmen verhinderten unerwartet starke Konjunkturdaten aus China. Ansonsten warten die Anleger auf die Eröffnung der US-Börsen, die wegen eines Feiertags am Montag ein verlängertes Wochenende hatten. Der EuroStoxx 50 sank gegen Mittag um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...