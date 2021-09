Oakville, ONTARIO - 7. September 2021 - Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) ("Cardiol" oder das "Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Entwicklung von innovativen antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert ist, freut sich, die Ernennung von Michael J. Willner, Esq. als Mitglied seines Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Michael J. Willner hat sowohl als Rechtsanwalt als auch als Wirtschaftsprüfer (CPA) praktiziert. Er schloss sein Studium an der Emory University Law School als Mitglied des Emory Law Review ab. Anschließend absolvierte er bei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy in New York City, einer der bekanntesten internationalen Anwaltskanzleien, ein Rechtspraktikum im Immobilien- und Gesellschaftsrecht. Vor seiner Laufbahn als Jurist war Herr Willner bei der ehemaligen Arthur Andersen & Company, einer nationalen Wirtschaftsprüfungsfirma, beschäftigt, wo er in der Steuerabteilung von Arthur Andersen tätig war.

Herr Willner ist seit über vierzig Jahren ein sehr aktiver und erfolgreicher opportunistischer Investor und hat mit Willner Capital, Inc. eine Investmentgesellschaft gegründet, die auf Beteiligungen an börsennotierten und privaten Unternehmen sowie auf Schuldtitel spezialisiert ist. Willner Capital setzt in erster Linie auf die Fundamentalanalyse als Evaluierungsmethode und auf ereignisorientierte Strategien. In den letzten zehn Jahren hat Willner Capital bedeutende Beteiligungen sowohl in der Biotechnologiebranche als auch in der Branche für pharmazeutische Cannabinoide erworben und sich dabei vor allem auf Unternehmen konzentriert, die mit klinischen Studien befasst sind und damit wichtige medizinische Versorgungslücken füllen wollen. Herr Willner wurde schon im Wirtschaftsteil der New York Times zitiert und fungierte im Hinblick auf seine Beteiligungen an pharmazeutischen Cannabinoidunternehmen sowohl als Moderator als auch als Teilnehmer zahlreicher Podiumsdiskussionen und Beratungsgremien.

"Es ist mir eine große Freude, Michael Willner im Board of Directors von Cardiol begrüßen zu dürfen", erklärt Dr. Guillermo Torre-Amione, Chairman von Cardiol Therapeutics. "Michael ist seit Dezember 2019 als Berater für das Unternehmen tätig und hat uns bei unserer Unternehmensentwicklung und unseren Kapitalmarktinitiativen unterstützt, mit denen wir bedeutende Fortschritte in der Entwicklung unseres führenden Wirkstoffkandidaten erzielt haben und die Cardiol finanziell ausreichend gestärkt haben, um vor kurzem das erfolgreiche Up-Listing an die Börse NASDAQ zu absolvieren. Wir freuen uns, dass Michael sich bereit erklärt hat, das Board zu verstärken und seine Erkenntnisse und Erfahrungen in die klinische Entwicklung wichtiger Therapien einzubringen, die darauf abzielen, den Behandlungsstandard für Menschen mit entzündlichen Herzerkrankungen zu verbessern."

Deborah Brown ist aus dem Board of Directors ausgeschieden, um sich auf ihre neuen Aufgaben in einem globalen Pharmaunternehmen zu konzentrieren, das die Beratungsfirma Accelera Canada, deren Mitbegründerin und geschäftsführende Gesellschafterin sie war, übernommen hat. Cardiol möchte diese Gelegenheit nutzen, um Deborah für ihre Verdienste um das Unternehmen in ihrer Funktion als Gründungsdirektorin zu danken und ihr alles Gute für ihre neuen Aufgaben zu wünschen.

Über Cardiol Therapeutics

Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Erforschung und klinische Entwicklung von innovativen antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ("HKE") spezialisiert ist. Das Hauptprodukt des Unternehmens, CardiolRx, ist eine pharmazeutisch hergestellte orale Cannabidiolrezeptur, die aktuell im Rahmen einer Phase-II/III-Ergebnisstudie untersucht wird (die LANCER-Studie). Die LANCER-Studie soll die Wirksamkeit und Sicherheit von CardiolRx als kardioprotektives Therapeutikum zur Verringerung der Sterblichkeit sowie größerer kardiovaskulärer Ereignisse bei stationär betreuten COVID-19-Patienten mit einer kardiovaskulären Vorerkrankung oder Risikofaktoren für HKE evaluieren und den Einfluss von CardiolRx auf wichtige Marker für entzündliche Herzerkrankungen untersuchen.

Cardiol hat außerdem die Genehmigung für sein Prüfpräparat ("IND") für eine internationale Phase-II-Studie von der FDA erhalten, in der die entzündungshemmenden und antifibrotischen Eigenschaften von CardiolRx bei Patienten mit akuter Myokarditis untersucht werden sollen. Diese Erkrankung ist nach wie vor die häufigste Ursache für den plötzlichen Herztod bei Menschen im Alter von unter 35 Jahren. Darüber hinaus entwickelt Cardiol derzeit eine subkutane Formulierung von CardiolRx und andere antiinflammatorische Therapien für die Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz, die als eine der Hauptursachen für Tod und Hospitalisierung in Nordamerika mit jährlichen Versorgungskosten von über 30 Milliarden US-Dollar allein in den USA verbunden ist.

Nähere Informationen über Cardiol Therapeutics erhalten Sie unter cardiolrx.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Cardiol glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden, können oder könnten, sind "zukunftsgerichtete Informationen". Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen können unter anderem Aussagen über den Schwerpunkt des Unternehmens auf der Entwicklung innovativer entzündungshemmender Therapien für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen enthalten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen oder Überzeugungen von Cardiol auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider und beruhen auf bestimmten Annahmen, und unterliegt darüber hinaus einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten sowie anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen (und sollten auch nicht als solche betrachtet werden). Zu diesen Risiken und Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören die Risiken und Ungewissheiten, auf die im Jahresbericht des Unternehmens vom 31. März 2021 verwiesen wird, sowie die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Produktvermarktung und den klinischen Studien. Diese angenommenen Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und Investoren sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Alle zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Mit Ausnahme der in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschriebenen Fälle lehnt Cardiol jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Elsley, President & CEO +1-289-910-0850

mailto:david.elsley@cardiolrx.com

Trevor Burns, Investor Relations +1-289-910-0855

mailto:trevor.burns@cardiolrx.com

Anu Kher, Media Relations

cardiol@kcsa.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61296Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61296&tr=1



