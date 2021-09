In den USA ist Streaminganbieter Roku Marktführer, musste aber zuletzt Federn lassen. Jetzt bringt Roku seinen Streaming-Player nach Deutschland. An Bord sind unter anderem Sky und TV Now. Seit dem Marktstart 2008 ist Roku in den USA einer der beliebtesten Streaminganbieter. Das Unternehmen ist an der Nasdaq notiert, hat rund 2.000 Mitarbeiter und 2020 rund 1,8 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Mit rund 36 Prozent Marktanteil liegt Roku bei den Streaming-Playern aber nach zuletzt leichten Verlusten nur noch gleichauf mit dem Fire TV von Amazon. Jetzt expandiert Roku - auch nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...