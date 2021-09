Aktien in Europa handeln schwächer DE30 fällt unter 15.900 und testet 61,8% Retracement Deutsche Telekom vereinbart den Verkauf von T-Mobile Netherlands Die meisten europäischen Börsenindizes notierten am Dienstag in der ersten Hälfte der europäischen Sitzung leicht im Minus. Die Indizes des Alten Kontinents geben einen Teil der gestrigen Gewinne wieder ab. Versorger, Medienunternehmen und Chemiewerte sind heute die am schlechtesten abschneidenden Sektoren in Europa, während Konsumgüterunternehmen und Einzelhändler überdurchschnittlich abschneiden. Die deutschen ZEW-Indizes für September wurden um 11:00 Uhr MESZ veröffentlicht und erwiesen sich als Enttäuschung, da sowohl der Index der aktuellen Lage als auch der Erwartungsindex die Schätzungen verfehlten. Es wurde erwartet, dass der Index der aktuellen Lage von 29,3 auf 34,0 steigen würde, aber stattdessen ...

