DJ EUREX/Bund-Future fällt auf Tagestief - Starkes Abwärtspotenzial

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future baut seine Verluste am Dienstagmittag weiter aus. Er fällt um 61 Ticks auf 174,59 und steht nur knapp über dem bisherigen Tagestief von 174,53 Prozent. Die Analysten der DZ Bank warnen vor weiterem starken Potenzial auf der Downside: "Seit Ende August befindet sich der Bund-Future in einem klaren Abwärtstrend und er bildet dabei die rechte Seite einer M-Formation aus", so das Haus: "Am Ende der Formation würde der Bund-Future Ende September/Anfang Oktober bei 170 notieren", so die DZ. Sollte diese Unterstützungsmarke nicht halten, dürfte der Future kurze Zeit später die nächste Unterstützungslinie bei 168,92 testen.

Damit kann auch ein schwächerer ZEW-Index die Talfahrt nicht mehr aufhalten. Denn die Inflation rechtfertigt den hohen Bund-Future und die negativen Renditen laut Marktteilnehmern schon lange nicht mehr.

Bei Sentix heißt es, das Vertrauen in die Werthaltigkeit der Anleihen erodiere nun schon seit etwa eineinhalb Jahren. Die hohen Kurse würden als "absolut nicht werthaltig" angesehen. Damit bestehe im Markt eine latente Verkaufsbereitschaft, die nur von den relativ niedrigen Investitionsquoten gebremst werde. Allerdings seien viele Investoren in Unternehmensanleihen investiert, und damit bestehe die Gefahr, dass die negative Einschätzung bald auf diese Asset-Klasse überschwappe.

September 07, 2021

