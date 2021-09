Die in der vergangenen Woche avisierte "zeitnahe Veränderung der Positionierung" in unseren wikifolios wurde schon am nächsten Tag Realität. Seit Donnerstagmorgen sind wir bei den wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 "einfach Long" positioniert.Hintergrund dieser Anpassung war der Anstieg des Euwax Sentiments über die letztlich relevante Marke von minus 4 Punkten. Konkret stieg der Wert des Stimmungs-Index am Mittwochabend auf minus 2,75 Punkte, weshalb wir am Folgetag die Hebelprodukte in den wikifolio anteilig verkauft haben. Seitdem partizipieren ...

