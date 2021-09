Die Dortmunder Lebensversicherung geht mit einer neuen Risikolebensversicherung an den Markt. Kunden haben die Wahl zwischen drei fertigen Paketen: Starter, Partner und Planer. Es ist das mittlerweile dritte Produkt der VOLKSWOHL-BUND-Tochter. Die Dortmunder Lebensversicherung bietet eine neue Risikolebensversicherung namens RÜCKHALT an. Es sind bis zu 10 Mio. Euro Todesfallsumme versicherbar. Fünf Gesundheitsfragen sind die Regel. Wenn man sich mit maximal 400.000 Euro absichern will, müssen nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...