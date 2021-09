Wien (ots) - Titan Machinery, der auch in Deutschland vertretene weltweit größte Händler von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, freut sich über ein Umsatzplus in der Ukraine von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und jetzt wird weiter expandiert: Mit Sumy und Charkiw hat man zwei zusätzliche Kernvertriebsgebiete erschlossen.



Um das große Potential in der Ukraine noch besser ausschöpfen zu können, bestellte Christian Mitterdorfer, Vice President Europe bei Titan Machinery, einen neuen Geschäftsführer für die Ukraine: "Mit Heiko Kreisel haben wir einen Landmaschinen-Spezialisten an Bord geholt, der mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Strategieentwicklung und Verkauf mitbringt."



Titan Machinery betreibt mittlerweile 16 Niederlassungen in der Ukraine.



