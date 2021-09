Erstmals gelang der Ansatz einer Bodenbildung mit 4 % Kursgewinn am Montag nach 33 % Verlust seit Jahresanfang. Neue Nachrichten mit echtem Hintergrund gibt es nicht, aber umfangreiche Kombinationen von Analysten über die Nachhaltigkeit des Geschäfts von TeamViewer. Wichtigster Aufhänger ist die Zusammenarbeit mit SAP, was den Wachstumstrend beschleunigt.



