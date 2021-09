Du fühlst dich in der IT zu Hause, löst gerne komplexe Aufgaben, bist stressresistent und arbeitest mit Vorliebe im Team? Vielleicht wäre eine Karriere als Cybersecurity-Expert:in etwas für dich. Dieses Listicle sammelt nützliche Quellen, die den Einstieg erleichtern. IT Sicherheit wird immer wichtiger. 2021 gibt es Schätzungen zufolge etwa 3,5 Millionen offene Stellen in diesem Bereich. Wir haben die besten Ressourcen für euch zusammengetragen, mit denen ihr euch an einsteiger:innenfreundlichen IT-Sicherheitsthemen ausprobieren könnt. Das Beste: Viele davon sind sogar kostenlos. Codecademy Bei Codecademy gibt es seit Kurzem einen Cybersecurity-Lernpfad ...

