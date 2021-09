Mehr Gewinn im Stahlkonzern Salzgitter

Werbung



Auch in einer Branche welche in Deutschland Ihre "goldene Zeit" hinter sich hat können Unternehmen Gewinne erzielen.



Steigende Gewinne und deutsche Stahlbranche - Solche Worte sind eine eher seltene Kombination geworden, sind Konzerne wie thyssenkrupp oder Mannesmann doch inzwischen DAX®-Geschichte. Währenddessen erhöht der Stahlkonzern Salzgitter seine Gewinnprognose erneut in diesem Jahr. Von ehemaligen 400-600 Millionen Euro wurde der erwartete vorsteuerliche Gewinn auf zwischen 600-700 Millionen Euro erhöht. Flachstahl und der Stahlhandel treiben die Gewinne.

Doch auch die stets existierenden Corona-Sorgen sollten nicht außer Acht gelassen werden. Lieferengpässe waren zuvor auch bei der Stahlbranche für Probleme verantwortlich. Salzgitter hat im ersten Quartal 2020 noch 31,4 Millionen Euro Minus verzeichnet.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?