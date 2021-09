Rüdersdorf (ots) - Adel Tawil spielt live: Am 9. September ist es im Museumspark Rüdersdorf soweit - und die Hörerinnen und Hörer von Antenne Brandenburg vom rbb können mit ihm das erste Antenne Open Air Konzert des Jahres feiern. Sie erwartet ein besonderer Abend mit brandneuen Songs und den großen Hits von Adel Tawil in einer einzigartigen Show vor beeindruckender Kulisse. Tickets gibt es nur im Programm von Antenne Brandenburg zu gewinnen.



Wer nicht direkt in Rüdersdorf dabei sein kann, muss auf den Star und dessen Musik nicht verzichten: Zu hören und zu sehen ist das Konzert am 9. September ab 20.30 Uhr im Livestream in der ARD-Mediathek, auf dem rbb-Youtube-Kanal und online auf antennebrandenburg.de. Das rbb Fernsehen zeigt es am 24. September um 22.30 Uhr, im Radio sendet Antenne Brandenburg den Live-Mitschnitt am 11. September ab 20.00 Uhr.



