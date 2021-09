Das mitten in der von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Region beheimatete Unternehmen eifel-net arbeitete mit Zyxel Communications zusammen, um den Dienst in Krisenzeiten wieder aufzunehmen

Im Juli kam es in weiten Teilen Westdeutschlands zu heftigen Regenfällen, die zu nie dagewesenen Überschwemmungen führten. Das Hochwasser beschädigte wichtige Infrastrukturen, darunter auch Mobilfunknetze. Nachdem Zyxel sich mit dem Serviceanbieter eifel-net in Verbindung gesetzt hatte, um sich ein genaues Bild von der Situation zu machen, lstellte das Unternehmen seinem Kunden in kürzester Zeit die notwendigen Geräte für den Betrieb unter den widrigen Bedingungen zur Verfügung.

Zyxel unterstützte seinen langjähriger Partner eifel-net mit kostenlosen Lieferungen bei der Wiederherstellung der Versorgung nach dem Hochwasser im Süden von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Unter anderem gewährte Zyxel auch den kostenlosen Zugang zu seinen Multi-Service-Zugangsknoten (MSAN) Geräte, die Telefonleitungen mit dem zentralen Netz verbinden. Dadurch konnte eifel-net innerhalb weniger Tage die volle Kapazität des Netzes wiederherstellen.

"Während einer Krise sind Mobilfunknetze entscheidend für das Organisieren von Hilfsmaßnahmen und die Kommunikation der Menschen untereinander", erklärte Peter Thiele, Chief Technology Officer bei eifel-net. "Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, das Netz für unsere Kunden wiederherzustellen, damit sie mit Freunden und Familienmitgliedern in aller Welt in Kontakt bleiben konnten. Mithilfe von Zyxel konnten wir die Ausfallzeiten auf ein Minimum reduzieren und die Dienste bereitstellen, als sie am dringendsten benötigt wurden."

Zyxel ist bereits seit mehr als 13 Jahren Partner des in Euskirchen ansässigen Kommunikationsdienstleisters eifel-net.

"Für uns bedeuten Kundenbeziehungen mehr als nur das Bereitstellen von Technologie", betonte Karsten Gewecke, Senior Vice President und Leiter der EMEA Service Provider Business Unit bei Zyxel Communications. "Als einer unserer geschätzten Kunden von diesen verheerenden Überschwemmungen getroffen wurde, wussten wir sofort, was wir nun als echter Partner zu tun hatten: eifel-net nach unseren besten Kräften zu unterstützen, damit seine Kunden in Verbindung bleiben konnten.

Über Zyxel Communications

Zyxel Communications bietet technologische Innovationen und verbindet die Welt seit über 30 Jahren mit dem Internet. Ganz gleich, ob der Zugang über feste oder mobile Breitbandlösungen hergestellt werden soll, bietet Zyxel Communications ein umfassendes und flexibles Produktportfolio, mit dem Anbieter dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210907005645/de/

Contacts:

Zyxel EMEA Headquarters

Birgitte Dolevert Larsen

+45 2085 9223

birgitte.larsen@zyxel.eu