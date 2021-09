SmartStream Technologies, der Anbieter von Reference Data Utility (RDU)-Lösungen für die Finanzindustrie, gibt heute den Beginn der Zusammenarbeit mit Cboe Europe und die Betriebsaufnahme an dieser neuen Amsterdamer Terminbörse bekannt. Mit SmartStream RDU werden den Kunden die Daten von Cboe Europe bereitgestellt, wodurch die Reichweite der Referenzdaten erweitert wird.

SmartStream RDU wird die Daten von Cboe Europe künftig in seinen Service für börsennotierte Derivate einbeziehen. Dadurch werden die Nutzer in die Lage versetzt, die für die Verwaltung der Börsendaten erforderlichen Prozesse gemeinsam zu nutzen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle aktiven Teilnehmer am Handelstag einsatzbereit sind. SmartStream RDU unterstützt derzeit 105 Market Identifier Codes (MICs). Darüber hinaus wird SmartStream RDU als Bearbeitungsstelle fungieren und den gesamten Lebenszyklus der Daten verwalten, von der Beschaffung, Validierung, Anreicherung und Querverweisung bis hin zur kritischen Anwendung von Best Practices für die Datenbereinigung, um Daten höchster Qualität in den erforderlichen Formaten bereitzustellen.

Linda Coffman, Executive Vice President für SmartStream RDU, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Wir freuen uns sehr, dass künftig auch Cboe Europe unser umfangreiches Angebot an Daten über börsennotierte Derivate nutzt. Mit dieser neuen Zusammenarbeit werden wir unsere Kunden unterstützen, damit sie dank des Zugangs zu umfassenden, präzisen Referenzdaten vom ersten Tag an vorbereitet sind und handeln können. Mit unserem Service für börsennotierte Derivate werden wir dank flächendeckender Referenzdaten das Risiko für alle Teilnehmer minimieren."

Ende

Über SmartStream Technologies

Weitere Informationen finden Sie unter: www.smartstream-stp.com

Über Cboe Global Markets, Inc.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cboe.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210907005662/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Shamira Alidina, Media Relations Director, Dina Communications

Tel.: +44 (0) 7801 590718

E-Mail: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee, Marketing Director, SmartStream Technologies

Tel.: +44 (0) 20 7898 0630

E-Mail: nathan.gee@smartstream-stp.com