Zum ersten Mal in München, ganz im Zeichen der Elektro-Mobilität und zum ersten Mal nicht nur Autos, sondern auch Fahrräder - die IAA Mobility 2021 hat eröffnet - und keine Frage, die großen Autohersteller wie Mercedes Benz stehen im Fokus und ihre Lösungen wie sie die Themen Mobilität und Antrieb in die Zukunft führen können. Martin Kerscher spricht darüber auf wallstreet:online TV mit Jürgen Pieper, Auto-Analyst vom Bankhaus Metzler, der von der IAA in München zugeschaltet ist. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag