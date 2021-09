ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom angesichts mehrerer vermeldeter Transaktionen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Dazu zählten der Tausch von T-Mobile-US-Anteilen, die bisher in Softbank-Händen waren, gegen eigene Anteile und der Verkauf von T-Mobile Netherlands, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er werte all diese Schritte positiv, da die Telekom so ihren Einfluss auf die US-Tochter stärke./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 09:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 09:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

