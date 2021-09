Obwohl die Korrektur bei den Edelmetallen und den Minenaktien andauert, senden einige Aktien dieses Sektors erste Signale für eine breitere Bodenbildung. Zu diesen gehört auch die Aktie von Pan American Silver. Vor diesem Hintergrund kaufen wir heute eine halbe Position (3,75 % des Depotvolumens) in der Aktie zum Eröffnungskurs an der Börse New York zurück.Mit den deutlich schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktzahlen am vergangenen Freitag erhielten die Edelmetalle und mit ihnen auch die Edelmetall-Minenaktien einen neuen ...

