Neue strategische Partnerschaft mit Quirónprevención beschleunigt Markteinführung von wegweisenden Lösungen für DNA-Schnelltests in Spanien

DnaNudge, ein Vorreiter auf dem Gebiet der Gentests für Verbraucher und medizinische Diagnostik, hat einen neuen wichtigen Vertriebsvertrag unterzeichnet, der die Markteinführung von richtungweisenden Lösungen für DNA-Schnelltests in Spanien beschleunigen wird.

Die neue strategische Partnerschaft mit dem in Madrid ansässigen Unternehmen Quirónprevención sichert dem erfahrenen Vertriebsunternehmen die Exklusivrechte für die Vermarktung und den Vertrieb des Nutrition Service von DnaNudge, des noch in Entwicklung befindlichen Services DnaNudge Skincare und des weltweit ersten RT-PCR-Sample-to-Result-Tests zur Erkennung von COVID-19 ("CovidNudge"). Quirónprevención gehört zu Quirónsalud, der führenden Krankenhausgruppe Spaniens und einer der größten Krankenhausgruppen der Welt. Die Vertragsunterzeichnung mit dem neuen Vertriebspartner ist ein wichtiger Schritt für die nächste Wachstumsphase von DnaNudge, der auf den erfolgreichen Abschluss einer Serie-A-Investitionsrunde von 60 Millionen US-Dollar unter Führung der Investmentgesellschaft Ventura Capital folgt. An der ersten großen Finanzierungsrunde von DnaNudge beteiligte sich außerdem der weltweit größte unabhängige Vermögensverwalter, Bank Julius Bär.

Die für den klinischen Einsatz geeignete, tragbare Point-of-Care-Testplattform von DnaNudge, die in rund einer Stunde zuverlässige Ergebnisse liefert, ohne dass ein Labor oder eine manuelle Probenvorbehandlung notwendig ist, stößt bei medizinischen Fachkräften, privaten Organisationen und Gesundheitsbehörden weltweit auf großes Interesse. DnaNudge hat zahlreiche Liefervereinbarungen mit Großhändlern geschlossen und stellt führenden internationalen Gesundheitsunternehmen seinen laborfreien COVID-19-Schnelltest in hohen Stückzahlen bereit.

Regius Professor Chris Toumazou FRS, FREng, FMedSci, CEO und Mitbegründer von DnaNudge sowie Gründer des Institute of Biomedical Engineering am Imperial College London, erklärt mit Blick auf die neue Partnerschaft: "Wir sind sehr erfreut über die Unterzeichnung dieser neuen strategischen Vereinbarung mit Quirónprevención, S.L., die die Auslieferung unserer Produkte an Unternehmen und Verbraucher in ganz Spanien erheblich beschleunigen wird. Unser wegweisender COVID-19-Schnelltest, der nicht im Labor ausgewertet werden muss, ist eine äußerst zuverlässige und unkomplizierte Lösung, die Menschen und Unternehmen die erforderliche Sicherheit für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Erholung verschafft. Die globale Nachfrage nach unseren Lösungen seitens öffentlicher und privater Gesundheitsdienstleister, ebenso wie von Unternehmenskunden und der wichtigen Reisebranche ist extrem hoch, und wir erwarten weitere Partnerschaften schon in naher Zukunft, um dieses weltweite Interesse bedienen zu können."

Den CE-gekennzeichneten CovidNudge-Test hat DnaNudge im Frühjahr vergangenen Jahres in Rekordzeit von seinem Vor-Ort-DNA-Testservice übernommen und angepasst, der in seiner Hauptfiliale im Londoner Covent Garden angeboten wird. DnaNudge stellt den weltweit ersten Service bereit, der Verbraucher auf der Basis ihrer DNA und Lebensstilfaktoren zu gesünderen Kaufentscheidungen anregt. Der DnaNudge Nutrition Service analysiert das genetische Profil der Nutzer und weist es den wichtigsten ernährungsabhängigen Gesundheitsmerkmalen wie Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck und Cholesterin zu, um Verbraucher anhand ihrer DNA zu einer gesünderen Ernährung zu bewegen. Demnächst wird das Unternehmen seine verbraucherorientierten Genetiklösungen um eine personalisierte Kaufberatung bei Hautpflegeprodukten ergänzen. Im Juli wurde DnaNudge mit dem prestigeträchtigen MacRobert Award der Royal Academy of Engineering ausgezeichnet, dem ältesten nationalen Preis für technische Innovationen in Großbritannien.

Die transformative DnaNudge-Testplattform bietet mit 72 verschiedenen Probenvertiefungen auf einer einzigen Testkassette ein hohes Maß an Multiplexing und ermöglicht parallele Tests auf alle bekannten SARS-CoV-2-Virusvarianten, FluA, FluB, Respiratorisches Synzytialvirus (RSV) sowie Marker, die das genetische Risiko für wichtige Erkrankungen anzeigen und das alles auf nur einer Testkassette, von der Probe bis zum Testergebnis.

Über DnaNudge (http://www.dnanudge.com)

DnaNudge ist Entwickler des weltweit ersten Serviceangebots, das Verbraucher auf der Basis ihrer DNA und Lebensstilfaktoren zu gesünderen Kaufentscheidungen anregt. Der DnaNudge Nutrition Service analysiert das genetische Profil der Nutzer und weist es den wichtigsten ernährungsabhängigen Gesundheitsmerkmalen wie Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck und Cholesterin zu, um Verbraucher anhand ihrer DNA zu einer gesünderen Ernährung zu bewegen. Entwickelt wurde der Service von dem weltweit renommierten Biomedizintechniker Regius Professor Chris Toumazou FRS und der Genetikerin und Fachautorin Dr. Maria Karvela.

Dieser bahnbrechende DNA-Testservice, der auf den Kampf gegen eine Epidemie abzielt Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes -, wurde mit der Entwicklung des RT-PCR-Schnelltests CovidNudge erfolgreich für die Bekämpfung einer Pandemie angepasst. Ohne die Notwendigkeit einer Auswertung im Labor kann CovidNudge COVID-19 und andere Viren in rund einer Stunde präzise nachweisen und wird in Krankenhäusern rund um den Globus eingesetzt.

Über Quirónprevención

Quirónprevención ist das Beratungsunternehmen für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und gehört zur Fresenius-Gruppe. Wir gewährleisten die sicherheits- und gesundheitsfördernden Rahmenbedingungen der Mitarbeiter unserer Unternehmenskunden. Derzeit sind wir national und international führend in unserem Sektor und beschäftigen mehr als 5.000 Experten, die 190.000 Unternehmen sowie 4 Millionen Arbeitnehmer betreuen.

Mit dieser Implementierung kann Quirónprevención einen weltweiten Service bereitstellen, der die Politik unserer Kunden in jedem Land, in dem sie tätig sind, standardisiert und anpasst. Innovation bildet eine weitere Säule unserer Unternehmensidentität und unserer Arbeitsweise. Wir sind uns bewusst, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eine rasante Transformation und Modernisierung vollzieht, während nachwachsende Generationen und neue Berufsprofile Einzug halten. Diese müssen wir erreichen, um unsere Arbeit fortsetzen zu können. Dazu braucht es eine kontinuierliche Erneuerung und Wiederverwertung, die Entwicklung neuer Formate und neuer innovativer Lösungen, die uns dabei unterstützen, die Gesundheits- und Sicherheitskultur auf allen Ebenen des Unternehmens zu integrieren und attraktive Inhalte zu erstellen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210907005750/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT für DnaNudge:

Nicky Denovan

EvokedSet PR

E-Mail: nicky@evokedset.com

Telefon: +44 (0) 118 328 2782