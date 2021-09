On würde bei einem Aktienpreis von 20 Dollar eine Marktkapitalisierung von 5,5 Milliarden Dollar aufweisen.Zürich - Der milliardenschwere Börsengang der Schweizer Laufschuhfirma On Holding rückt näher: Das Unternehmen mit Sitz in Zürich werde nächste Woche am 15. September den Börsenhandel an der Wall Street aufnehmen, teilte die Konsortialbank Credit Suisse am Dienstagabend mit. Kotiert werden 31,1 Millionen Aktien. Hinzu komme eine Mehrzuteilungsoption von 3,8 Millionen Aktien...

