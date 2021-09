Durch die Ernennung der neuen Führungsriege wird Kymeta in die nächste Wachstumsphase innerhalb der Branche eintreten.

Kymeta (www.kymetacorp.com), das Kommunikationsunternehmen, das den Mobilfunk global zu macht, gab heute bekannt, dass Walter Z. Berger und S. Douglas Hutcheson zu Co-Chief Executive Officers von Kymeta ernannt wurden. Diese Bekanntmachung ist ein aufregender Schritt für das Unternehmen, das weiterhin transformative Technologien und innovative Lösungen für die gesamte Branche entwickelt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210907005921/de/

Walter Z. Berger of Kymeta. (Photo: Business Wire)

Ab dem 1. September 2021 wird Berger, ehemals President und Chief Operating Officer von Kymeta, als President und Co-CEO fungieren. Hutcheson, ehemals Vorstandsvorsitzender von Kymeta, wird als Vorstandsvorsitzender und Co-CEO fungieren. Ihre umfangreiche kombinierte Telekommunikations- und Technologieerfahrung wird die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens unterstützen und Kymeta in die nächste Wachstumsphase eintreten lassen.

"Der Vorstand erkennt Walter Bergers herausragende Beiträge als COO an und freut sich sehr, bekanntgeben zu können, dass er die zusätzliche Verantwortung des Co-CEO übernehmen wird, wodurch wir Kymetas Fortschritt weiter vorantreiben können", so S. Douglas Hutcheson, Vorstandvorsitzender und Co-CEO. "Es war eine große Freude, in den letzten fast zweieinhalb Jahren erneut mit Walter Berger zusammenarbeiten zu dürfen, und wir freuen uns, die äußerst effektive Arbeitsbeziehung zwischen uns beiden, dem Vorstand, unseren Kunden und dem Kymeta-Team zu formalisieren. Dies ist ein weiterer Schritt nach vorne bei den großen Fortschritten, die Kymeta im Interesse unserer Kunden und Aktionäre erzielt. Aufgrund genau dieser großen Fortschritte freue ich mich, in dieser spannenden Zeit mit Walter Berger zusammenzuarbeiten."

Die Konnektivitätslösungen von Kymeta bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Konnektivität in Satelliten- und hybriden Satelliten-Mobilfunk-Netzen, die kein anderer Antennenanbieter derzeit liefern kann. Diese Bekanntmachung folgt auf ein beeindruckendes Jahr für Kymeta, das kürzlich zu den Top Ten Hottest Companies in Satellite in 2021 und zur Hottest New Mobility Solution in 2021 ernannt wurde.

Berger und Hutcheson stießen im Mai 2019 zu Kymeta und übernahmen ihre Co-CEO-Aufgaben zum 1. September 2021.

Über Kymeta

Kymeta erschließt das Potenzial der Breitband-Satellitenkonnektivität in Kombination mit Mobilfunknetzen, um die überwältigende Nachfrage nach mobiler Kommunikation zu befriedigen und den Mobilfunk global zu machen. Lepton Global Solutions, ein Kymeta-Unternehmen, hostet die Satelliten-Konnektivitätslösungen des Unternehmens und bietet dem Markt einzigartige, komplette und sofort einsatzbereite gebündelte Lösungen auf der Grundlage erstklassiger Technologien sowie maßgeschneiderte, kundenorientierte Dienste, welche die Anforderungen der Kunden erfüllen und übertreffen. Diese Lösungen in Verbindung mit der Satelliten-Flachantenne des Unternehmens der ersten ihrer Art und den "Kymeta Connect"-Diensten bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Konnektivität in Satelliten- und hybriden Satelliten-Mobilfunk-Netzen. Das Kymeta-Terminal, das durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen gesichert wird, erfüllt die Anforderungen an leichte, schlanke und hochdurchlässige Kommunikationssysteme, die keine mechanischen Komponenten benötigen, um auf einen Satelliten zuzugreifen. Kymeta macht Verbindung einfach für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Staat Washington.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210907005921/de/

Contacts:

Geschäftsanfragen für Kymeta:

Brenda Kuhns

Direktorin für Marketing

Kymeta Corporation

bkuhns@kymetacorp.com

Medienanfragen für Kymeta:

Amanda Barry

Direktorin für PR und Content

The Summit Group

abarry@summitslc.com