Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Ein Jahr nach der Einführung neuer, bleifreier Formeln für seine Holz- und Metallfarben, die Mowilex Cat Kayu dan Besi-Reihe, startet der indonesische Hersteller PT Mowilex Indonesia (Mowilex Indonesia) ein freiwilliges Austauschprogramm für Geschäfte und Händler im ganzen Land, um die älteren Bestände des bleihaltigen Mowilex Cat Kayu dan Besi aus den Regalen zu entfernen. Damit steht Mowilex Indonesia, das die Produktion der bleihaltigen Mowilex Cat Kayu dan Besi-Farben 2019 eingestellt hat, an der Spitze eines internationalen Vorstoßes zur schrittweisen Abschaffung des schädlichen Bleis in bestimmten Farben und Beschichtungen.Die Kampagne "Mowilex Pasti Aman" ("Mowilex ist absolut sicher") wird vom 1. September bis zum 31. Dezember 2021 in ganz Indonesien durchgeführt. Die teilnehmenden Geschäfte und Einzelhändler erhalten kostenlosen Ersatz für alle geprüften Mowilex Cat Kayu dan Besi-Farben, die vor 2019 hergestellt wurden, als das Unternehmen mit der Umstellung auf bleifreie Farben begann."Die Bleibelastung ist ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit, und Mowilex Indonesia hat viel Zeit und Ressourcen investiert, um die Gefahren zu bekämpfen", sagt Niko Safavi, CEO von Mowilex Indonesia. "Obwohl die Covid-19-Pandemie den Fortschritt weltweit verlangsamt hat, bleiben wir dem Schutz der Familien und des Planeten verpflichtet, indem wir Blei in unseren Konsumgütern eliminieren."Warum die Beseitigung von Blei wichtig istBlei ist ein giftiges Metall, das sich in verschiedenen Systemen des Körpers ansammelt. Besonders schädlich ist es für Kinder, deren Körper vier- bis fünfmal mehr Blei aufnehmen kann als der von Erwachsenen. Diese Exposition kann intellektuelle Beeinträchtigungen und ein erhöhtes Risiko für Verhaltensauffälligkeiten auslösen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass die Bleiexposition jedes Jahr Kosten in Höhe von 977 Milliarden Dollar verursacht, wobei ein Großteil der Belastung auf Familien in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen entfällt.Mowilex Indonesia hat die Produktion bestimmter bleihaltiger Farben für Holz und Metall im Jahr 2019 eingestellt, zwei Jahre vor dem von der Global Alliance to Eliminate Lead Paint (https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-lead-paint) festgelegten Ausstiegsziel. Die von der WHO und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen organisierte Allianz berichtet, dass 79 Länder rechtlich verbindliche Grenzwerte für die Produktion, den Import und den Verkauf von Bleifarben ab Dezember 2020 festgelegt haben. Die Grenzwerte variieren von Land zu Land und reichen von 90 Teilen pro Million (ppm) in den Vereinigten Staaten über 100 ppm in der Schweiz bis hin zu 1.000 ppm in Australien und Neuseeland.Indonesien hat einen freiwilligen Grenzwert von 600 ppm, obwohl Befürworter hoffen, dass dieser Grenzwert auf 90 ppm gesenkt werden kann. Inzwischen hat Mowilex Indonesia ein noch ehrgeizigeres Ziel erreicht. Nach der freiwilligen Einstellung der Produktion von bleihaltigen Mowilex Cat Kayu dan Besi-Farben hat das Unternehmen fast zwei Jahre lang seine Mowilex Cat Kayu dan Besi-Farbformeln überarbeitet, um sicherere Elemente auf Öl-/Lösungsmittelbasis zu verwenden."Mowilex Indonesia hat drastische Maßnahmen ergriffen und die Produktion von bleihaltigen Mowilex Cat Kayu dan Besi-Farben im Mai 2019 eingestellt. Wir wussten, dass wir in der Zeit, in der wir unsere Formeln neu entwickeln mussten, Umsatzeinbußen hinnehmen mussten, aber wir waren der Meinung, dass ethisches und verantwortungsbewusstes Handeln wichtiger war. Wir gehen den nächsten Schritt, indem wir übrig gebliebene bleihaltige Mowilex Cat Kayu dan Besi-Produkte aus den Regalen entfernen", sagt Niko Safavi."Mowilex Indonesia erhielt das Green Label Indonesia-Zertifikat mit der Gold-Plus-Bewertung und einer beeindruckenden Punktzahl von 98 von 100 bei der Zertifizierung durch den Green Product Council Indonesia. Die Mowilex Pasti Aman-Kampagne ist eine freiwillige Initiative, die sich in ganz Indonesien positiv auswirkt und das Engagement des Unternehmens für Kundenbetreuung und Produktsicherheit unterstreicht. Wir hoffen, dass dies auch andere Farbenhersteller inspiriert, Maßnahmen zu ergreifen", sagt Hendrata Atmoko, Vorsitzende des Green Product Council Indonesia."Wir verbringen mehr als 80 % unserer Zeit in Wohnungen, Büros und anderen Gebäuden. Das macht die chemische Belastung zu einem echten Problem", fügt Atmoko hinzu. "Nicht alle Indonesier verstehen die Nebenwirkungen von Bleifarben, und wir unterstützen die Bemühungen von Mowilex Indonesia, die Kunden aufzuklären und umweltfreundliche und sichere Produkte anzubieten."Wie das Programm funktioniertEinzelhändler sind aufgefordert, während der viermonatigen Kampagne Mowilex Pasti Aman von Mowilex Indonesia, die am 1. September 2021 beginnt, bleifreie Ersatzfarben für Mowilex Cat Kayu dan Besi anzufordern. Geschäfte, die ältere bleihaltige Mowilex Cat Kayu dan Besi-Farben besitzen, die noch die ältere Formel enthalten und vor 2019 hergestellt wurden, können an dem Programm teilnehmen, indem sie https://mowilexpastiaman.mowilex.com besuchen. Nach Eingabe der Produktcodes zur Überprüfung der Teilnahmeberechtigung des Programms führt die Website die Einzelhändler durch das kostenlose Rückgabe- und Umtauschverfahren.Das Blei in den früheren Mowilex-Cat-Kayu-dan-Besi-Farbformeln stammte hauptsächlich von Pigmenten, die in Gelb- und Rottönen verwendet wurden, sowie von bestimmten Orange- und Grüntönen, die gelbe und rote Komponenten enthielten. Diese vier Pigmente werden am stärksten von den Ersatzmaßnahmen von Mowilex Indonesia betroffen sein."Mowilex Indonesia hat die Herstellung von bleihaltigen Mowilex Cat Kayu dan Besi Farben im Jahr 2019 eingestellt. Während ältere Farbbehälter noch den freiwilligen indonesischen Bleigrenzwerten entsprechen, wollen wir mehr tun, um Giftstoffe zu beseitigen und die Verbraucher zu schützen. Als Unternehmen sind wir stolz darauf, diese Bemühungen voranzutreiben, indem wir alte Rezepturen durch bleifreie Mowilex Cat Kayu dan Besi-Farben ersetzen, ohne dass den Einzelhändlern dadurch Kosten entstehen", sagt Novina Tjahadi, Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Mowilex.Nachhaltigkeit in der PraxisDie Mowilex Pasti Aman-Kampagne ist eine von mehreren Initiativen, die das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit (http://sustainability.mowilex.com/) und soziale Verantwortung zeigen. Mowilex Indonesia ist der einzige zertifizierte kohlenstoffneutrale Hersteller in Indonesien, der mit seinen Klimaschutzfonds regionale Projekte zur Erhaltung von Lebensräumen und zur Entwicklung von Gemeinden unterstützt. Derzeit hilft das Unternehmen bei der Rettung von 65.000 Hektar Wald im Rimba Raya Biodiversitätsreservat auf Borneo, der Heimat von 105.000 bedrohten Borneo-Orang-Utans. Mowilex Indonesia unterstützt auch den Schutz der gefährdeten Walhaie in einem ökologisch sensiblen Meeresgebiet in Sumbawa.In Zusammenarbeit mit dem indonesischen Umwelt- und Forstministerium pflanzt Mowilex Indonesia 50.000 neue Bäume, darunter 5.500 Mangrovenbäume, die bereits die Küsten schützen und Kohlenstoff in Bali und Purwakarta binden. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Verwendung von neuem Plastik in seinen Verpackungen bis 2027 um 80 % zu reduzieren.Für weitere Informationen besuchen Sie www.mowilex.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1609409/Cendana_Kayu_Besi_Pic.jpgPressekontakt:Utami PratiwiPublic Relation & Media Digital Assistant ManagerPT. MOWILEX INDONESIACorporate HeadquartersDaan Mogot Raya km 10 no. 18Jakarta 11710DID: +62 -21 -5406663 1000 / Mobil: 62-857-1956-4244utami.pratiwi@mowilex.co.idmedia@mowilex.comwww.mowilex.co.idOriginal-Content von: PT Mowilex Indonesia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150082/5014257