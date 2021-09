In den letzten Wochen und Monaten haben die Aktienmärkte und verschiedene große Indizes in den USA und Europa in regelmäßigen Abständen neue Bestmarken erreicht. Auch der September ist historisch betrachtet kein guter Monat an den Märkten. Dennoch bleibt eine Korrektur aus. Die Strategen von JPMorgan gehen davon aus, dass insbesondere Kleinanleger bei Robinhood und Co. die Märkte auf hohem Niveau stützen.? Die Aktienmärkte sind seit einigen Monaten im Rally-Modus ? Es fließt vermehrt Geld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...