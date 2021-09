DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

EU-SICHERHEITSUNION - Unionskanzlerkandidat Armin Laschet will die Sicherheit ins Zentrum seiner Europapolitik stellen und bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine enge Kooperation mit Paris werben. Die Pandemie, Cyberangriffe, aber auch der Klimawandel führten den Europäern die "eigene Verwundbarkeit" vor Augen, schreibt Laschet in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Deutschland und Frankreich sollten Taktgeber einer "Sicherheitsunion" werden. (Handelsblatt)

FDP - FDP-Chef Christian Lindner hat vor Folgen einer möglichen künftigen rot-rot-grünen Regierungskoalition gewarnt. "Und rot-grün-rot, was die an Steuern erhöhen wollen - da werden ganz viele Leute sagen, dann gehe ich halt nach Österreich. Von 26 nicht-deutschen EU-Ländern sind 25 attraktiver als Deutschland, was die Steuern angeht", sagte er im Instagram-Live-Interview mit Business Insider. Seiner Ansicht nach käme es zu Wohnsitzverlagerungen in der EU, in die Niederlande etwa oder eben nach Österreich. Zudem konkretisierte Lindner das FDP-Konzept der Aktienrente. Demnach sollen 2 Prozent der Summe der gesetzlichen Rentenbeiträge über einen Fonds auf den internationalen Aktienmärkten langfristig angelegt werden. Durch die dort angestrebten Gewinne sollen sowohl das Renten- als auch das Beitragsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung stabilisiert werden. Der Staat soll weniger Steuergelder in die Rentenkasse zuschießen müssen. (Business Insider)

GANZTAGSBETREUUNG - Der Landkreistag warnt vor den finanziellen Folgen der Ganztagsbetreuung für Grundschüler. Die bisherige Einigung zwischen Bundesländern und Bundesregierung reicht Reinhard Sager, dem Präsidenten des Landkreistages, nicht aus. "Der Vermittlungsausschuss hat den Landkreisen noch nicht die finanzielle Unbedenklichkeitsbescheinigung gebracht, die wir eingefordert haben", sagte der CDU-Politiker. "Dazu bedarf es einer Zusage der Länder, dass sie gegenüber den Kommunen vollständig für die Finanzierung der neuen Aufgabe aufkommen." Diese Erklärung müsse im Bundesrat erfolgen. Dass sich der Bund den Ländern gegenüber nun mit einem höheren Geldbetrag an den laufenden Kosten beteiligen will, sollte ihnen diese Zusage erleichtern, so Sager, der Landrat im Kreis Ostholstein ist. "Die Richtigkeit des Vorhabens wollen wir nicht infrage stellen", sagte er weiter. "Aber die Finanzierung muss aus kommunaler Sicht vollständig gesichert sein. Sonst kommt das böse und dauerhafte Erwachen in vielen Jahren, und zwar auf der kommunalen Ebene." (FAZ)

GANZTAGSBETREUUNG - Der Städtetag NRW rechnet mit über 200.000 zusätzlichen Betreuungsplätzen, um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule zu erfüllen, allein in NRW. "Das ist ein gewaltiger Kraftakt für alle Beteiligten", sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetags NRW. Um die Betreuungslücke zu schließen und den Rechtsanspruch zu erfüllen, brauche es schätzungsweise rund 260.000 neue Betreuungsplätze im Land. Das sei noch lange nicht durchfinanziert: "Diese Lücke muss das Land schließen und darf die offene Rechnung nicht bei den Kommunen abladen. Hier gilt das Prinzip 'Wer bestellt, bezahlt'; das Land ist also in der Pflicht." Außerdem werde es für die Städte äußerst schwierig, qualifiziertes Personal für die vielen neuen Ganztagsangebote zu finden. (Rheinischen Post)

CORONA-PANDEMIE - Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein (BVKJ) kritisiert die Lehrer-Gewerkschaft GEW, die eine Impf-Auskunftspflicht für Lehrer und den kompletten Wegfall der Quarantäne ablehnt. "Inzwischen zeigt man bei jedem Restaurant- und Kinobesuch seinen Impfausweis, warum soll das nicht auch in der Schule möglich sein, wo es ein wichtiger Baustein für die Sicherheit unserer Kinder wäre?", sagte Axel Gerschlauer, Sprecher des BVKJ Nordrhein. "Ich würde mir von der Gewerkschaft GEW mehr Einsatz für die Rechte und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler wünschen, statt nur für Lehrkräfte. Quarantäne sollte es nur noch für infizierte Kinder geben. Gerschlauer forderte: "Der Druck auf die Ungeimpften muss steigen. Der beste Schutz für ungeimpfte Kinder sind geimpfte Erwachsene. Das gilt vor allem für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher. Die Ausbrüche an Schulen sind meist von außen über die Erwachsenen ausgelöst worden." (Rheinischen Post)

ERNEUERBARE ENERGIEN - Die SPD will nach einem Sieg bei der Bundestagwahl mit einer breiten Verhandlungsrunde nach Vorbild der Kohlekommission einen Konsens für einen raschen Ausbau der Erneuerbaren Energie erreichen. "Die neue Bundesregierung sollte gleich zu Beginn eine Erneuerbare-Energien-Kommission einsetzen, nach dem Vorbild der Kohle-Kommission", sagte SPD-Bundesumweltministerin Svenja Schulze. "Der gesellschaftliche Konsens, der uns beim Kohleausstieg gelungen ist, muss auch beim Ausbau von Wind- und Solaranlagen gelingen", betonte Schulze. (Augsburger Allgemeine)

KLIMASCHUTZKLAGEN - Der CDU-Wirtschaftsrat forderte ein gesetzliches Verbot von Klimaschutzklagen gegen Großkonzerne. "Wenn Aktivisten zur eigenen Profilierung Unternehmen öffentlichkeitswirksam mit juristisch fragwürdigen Klagen überziehen, grenzt das an Rufmord", sagte Wirtschaftsrat-Generalsekretär Wolfgang Steiger. "Der Gesetzgeber ist gefragt, solchen Shownummern durch Anpassung der Rechtslage einen Riegel vorzuschieben", betonte er. Steiger kritisierte die von Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace angekündigten Klagen gegen die Autokonzerne BMW, Mercedes Benz und Volkswagen sowie den Energiekonzern Wintershall Dea als ideologisch motiviert. (Augsburger Allgemeine)

TIERWOHL - Wenn es nach Agrarpolitikern der Union geht, könnten künftig Metzger und Köche für mehr Tierwohl zur Kasse gebeten werden. Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtete, dass Bundestagsabgeordnete um Fraktionsvize Gitta Connemann (CDU) ein Konzept für einen sogenannten Tierwohlbeitrag erarbeitet hatten. Der Vorschlag der Abgeordneten liefere eine "solide Finanzierungsgrundlage" für Maßnahmen zur Verbesserung der Haltungsbedingungen von Tieren, sagte Connemann. Demnach sollten Handel, Gastronomie oder Fleischerhandwerk verpflichtend in einen von der Wirtschaft organisierten Fonds einzahlen. Landwirte könnten dann Maßnahmen für bessere Haltungsbedingungen wie beispielsweise neue Ställe aus Fondsmitteln finanzieren. Über die Höhe des Tierwohlbeitrags soll nach Vorstellungen der Abgeordneten ein Expertengremium entscheiden. (Neue Osnabrücker Zeitung)

AFGHANISTAN - Im Vorfeld des Zusammentreffens von Außenminister Heiko Maas (SPD) mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken hat Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) einen "ehrlichen Blick auf die Lage in Afghanistan" gefordert. "Realität ist, dass die Taliban in Kabul herrschen. Die Bundesregierung muss daher mit den Taliban in Verhandlungen treten", sagte Frei. Verhandlungen mit den radikal-islamischen Taliban seien zum einen bedeutsam, "damit wir eine Ausreise unserer Ortskräfte sicherstellen können. Zum anderen ist wichtig, dass von Afghanistan künftig keine Terrorgefahr ausgeht", sagte Frei. "Auch hier müssen wir der bitteren Realität ins Auge blicken: ohne die Taliban wird das nicht zu erreichen sein." (Funke Mediengruppe)

