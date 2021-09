Vancouver, B.C., 7. September 2021 - Vancouver, British Columbia - Pure Extraction Corp. ("PURX" oder "Unternehmen") hat seine zuvor angekündigte und vollständig gezeichnete nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 3,0 Millionen Dollar erzielt. Im Rahmen der Privatplatzierung wurden insgesamt 2,4 Millionen Einheiten zum Preis von 1,25 Dollar pro Einheit begeben, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant besteht. Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ausgeübt und zum Preis von 2,00 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

Alle in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapieren sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

In Verbindung mit der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von 240.000 Dollar in bar an unabhängige Dritte und begab 192.000 Vermittler-Warrants. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ausgeübt und zum Preis von 1,25 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

An der Platzierung nahmen keine Insider gemäß Multilateral Instrument 61-101 teil.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Für das Board of Directors von

PURE EXTRACTION CORP.

"Balraj Mann"

Director, President, Chief Executive Officer

Pure Extraction Corp.

Suite 440

755 Burrard Street

Vancouver, British Columbia V6Z 1X6

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

